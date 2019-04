Wissenschaftskabarett in Opladen : Zukunft kommt immer von hinten

Der Mann, der den Alltag fein säuberlich und vor allem physikalisch-kabarettistisch seziert: Vince Ebert war zu Gast in Opladen. Foto: KulturStadtLev

Opladen Kabarettist Vince Ebert faszinierte und forderte sein Opladener Publikum.

Von Monika Klein

Haben wir es vor 30 Jahren vermisst, keine SMS schreiben zu können? Oder auf analogem Wege den Partner fürs Leben zu suchen, weil es Parship noch nicht gab? Es sind simple Dinge aus dem Alltag, die Vince Ebert bei seiner Reise auf dem Zeitstrahl – immer auf dem digitalen Flipchart im Blick – interessieren. Die Deutsche Rentenversicherung behauptet: Die Zukunft ist jetzt. Aber der Kabarettist weiß es besser: „Zukunft is the future“.

Und wie es sich für einen echten Naturwissenschaftler gehört, beweist er diese These mit Zahlen, Statistiken und Beispielen in einer Doppelstunde. Das Publikum von KulturStadtLev in der Opladener Festhalle war begeistert, amüsiert und sogar ein wenig intellektuell gefordert bei dieser aktuellen Ausgabe des eher seltenen Genres Wissenschaftskabarett. Der studierte Physiker bestätigte, was alle Pessimisten – also die meisten Deutschen in ihrer Dauerdepression – längst befürchten: Es geht bergab. Für ihn ist das klar, denn das besagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, aber es ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn die Lehre sagt auch, dass der Nullpunkt nie erreicht wird. Insofern kann die Beschäftigung mit Physik ebenso therapeutische Wirkung haben wie der vergnügliche Kabarettabend, an dem die Laune nicht mit schlappen Kalaurern hochgepuscht wurden.

Stattdessen nahm Vince Ebert das Leben mit sprachlichen und wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten unter die Lupe und stellte Bezüge her, über die so noch keiner nachgedacht hatte. In diesem Programm verriet er auch, was ihn selbst zum Physikstudium bewogen hat: der erste Ausbruch aus dem dörflichen Leben mitten im Odenwald, den er als 17-Jähriger mit Kumpels unternommen hat. In die Großstadt Frankfurt und direkt in eine Nachtbar. Dort stellte er fest, was ihn wirklich beschäftigt. Nämlich die Frage, ob sich die Stripperinnen an der Stange auf der anderen Seite der Erdkugel in die entgegengesetzte Richtung drehen. Willkommen in der Welt der Physik. Deren Erkenntnissen sich auch die Zukunftsforscher bedienen, mit mehr oder weniger Erfolg. Viel Versprochenes sei nicht eingetroffen, stellte Ebert fest, weil es doch häufig anders kommt als man denkt. Das erklärt er damit, dass Zukunft nicht vor einem liege, sondern immer von hinten angerauscht komme.