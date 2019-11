Carsten Höfer erläutert die Weihnachtszeit : Der Weihnachtsversteher und die schönste Jahreszeit

Leverkusen Bei Kultur am Donnerstag gab es Tipps für Weihnachts-Fans, -Muffel und -Realos

(mkl) Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet. Höchste Zeit, sich vom „Weihnachtsversteher“ die Gebrauchsanleitung für diesen letzten Teil des Jahres erklären zu lassen. Carsten Höfer, preisgekrönter Gentleman-Kabarettist, klärte im Saal der Evangelischen Kirche in der Reihe „Kultur am Donnerstag“ über manches Missverständnis auf.

So verriet er, was die meisten Frauen nicht fassen können: „Männer hassen Weihnachtsmärkte.“ Wenn sie gute Miene zum bösen Spiel machen und brav mitgehen bei dieser „aushäusigen Weihnachtsbedürftnisbefriedigungsaktion“, ist es eine Deeskalations-Strategie. Wirklich zusammen gingen nur ganz frisch Verliebte, hat Höfer beobachtet. Ansonsten geht Sie leicht versetzt voraus, um Tempo und Richtung vorzugeben. Durchstehen könnten Männer die Tortur nur wegen der dichten Taktung von Glühwein- und Bratwurstständen.

Etwa ein Drittel des Publikums im vollen Saal outete sich bei Höfers Umfrage als Advents- und Weihnachtsfans, viel weniger als Muffel und die Masse als „Weihnachts-Realos“. An die richteten sich in erster Linie die Ratschläge, die jeder Partnerschaft zuträglich sein dürften. Denn wie beim Besuch des Weihnachtsmarktes unterscheiden sich auch „inhäusig“ die Erwartungen.

Wer verteilt jede Menge Deko in der Wohnung? Die Frauen. Übrigens sei es einfach zu erklären, warum der Weihnachtszirkus Männer zumindest kalt lässt: Weihnachten ist auf zwei Ebenen das Gegenteil von Fußball. Man wird zur Aktion gezwungen, während man sich beim Match bequem auf dem Sofa lümmeln und Kommentare ablassen darf. Und: Am Weihnachtsabend besteht – mit der Verwandtschaft in der Abwehr und der Schwiegermutter im Angriff – die Gefah,r daneben zu schießen mit dem falschen Geschenk.

Höfer hatte auch gute Tipps für seine Geschlechtsgenossen. „Gut, dass ihr hier seid. Dieser Abend wird euer Leben retten.“ Na, das wohl nicht, aber vielleicht die Partnerschaft. Denn was Männer nicht kennen, ist die unkommunizierte Erwartungshaltung von Frauen. Etwa, was die Aufmerksamkeit im Nikolausstiefel angeht. An der Stelle machte Höfer nicht nur Werbung in eigener Sache (Bücher, CDs), sondern auch für die Reihe „Kultur am Donnerstag“. Im Dezember beginnt der Vorverkauf für die acht Veranstaltungen 2020. Weitere Infos www.kultur-am-donnerstag.de.