Sommerlich leichte Komödie um Liebe und Intrige in Leverkusen JTL spielt „Viel Lärm um nichts“

Für Claudio, Justin Herlth spielt ihn als smarten und sanften jungen Helden, und die hübsche Hero, von Hannah Braun mit zurückhaltender Natürlichkeit verkörpert, ist es die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Beatrice und Benedikt hingegen lassen keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig zu kränken. Beide haben ein loses Mundwerk und lassen scheinbar ungerührt sarkastische Sprüche ab. Maxi Remy geht in der Rolle der Beatrice auf, scheint die Wortgefechte im Dauerfeuer zu genießen, und Eric Haarhaus kontert als Benedikt durchaus ebenbürtig. Dass beide nicht wirklich so kalt und abweisend sind, haben Heros Vater Leonato (Kira Jockers) und die anderen Gäste auf seinem Landsitz längst erkannt und sich eine List überlegt, beide zusammenzubringen. Die grünen Hecken-Kulissen spielen da eine wichtige Rolle, lassen sich dahinter doch Gespräche unerkannt belauschen oder – wie in diesem Fall – dem Lauscher Geheimnisse vorgaukeln.