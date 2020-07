Leverkusen : Junges Theater: Erfolge für Ensemblemitglieder

Leverkusen Der Vorstellungs-Betrieb ist seit Corona in Zwangspause. Aber als Ausbildungsstätte kann das Junge Theater Leverkusen gleich mehrere Erfolge melden.

Fünf Ensemble-Mitglieder haben nach ungewöhnlichen Vorsprech-Runden die erste Hürde zur professionellen Ausbildung geschafft und sind an einer Hochschule angenommen worden. Henri Mertens studiert schon seit April Schauspiel an der Folkwang Universität der Künste. Hannah-Lena Thomé beginnt ab September Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern in Regensburg. Annika Schaper und Leon Schmidt starten im Oktober das Studium der Puppenspielkunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und gleichzeitig fängt für Samson Fischer die Schauspiel-Ausbildung an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf an. Große Freude herrscht im JTL, dessen Ensemble nun sehr stakt schrumpft und darum Nachwuchs aufnehmen kann. Am Sonntag, 2. August, soll um 12 Uhr ein Vorsprechen stattfinden. Infos: 02171 949806 oder jungestheaterlev@web.de