Neues Stück beim Jungen Theater Leverkusen Karlstraße: „Viel Lärm um nichts“

Das Stück hat alle Zutaten für einen ebenso spannenden wie heiteren Abend: Ein Edelmann will die Tochter eines Gouverneurs heiraten. Ein weiterer Edelmann will das durch eine Intrige verhindern und ein dritter Edelmann arbeitet sich durch Irrungen und Wirrungen, bis er und seine Liebste endlich zueinanderfinden. Titel des Ganzen: „Much adoe about nothing“ – hierzulande bejannt als „Viel Lärm um nichts“. Der Komödie von William Shakespeare widmet sich das Ensemble des Jungen Theaters Leverkusen (JTL). Die Premiere an diesem Freitagabend ist ausverkauft, für die weiteren Aufführungstermine gibt es noch Karten.