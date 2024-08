Von Leverkusen nach Charkiw Junger Verein „Mawka“ schickt Hilfsgüter in die Ukraine

Nun verschickte der Verein erstmalig Hilfsgüter in die Frontstadt Charkiw in Büchels Geburtsland. In den vergangenen Wochen sammelte der Verein, der 20 Mitglieder hat, dafür Hilfsgüter, vor allem für Kinder und Tiere in der Millionenstadt. Neben Spielsachen geht es in erster Linie auch um Lernmaterialien und Rucksäcke für Schüler.