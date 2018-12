Junger Leverkusener starb auf Bali : Ein Baum des Lebens für Calvin

Leverkusen Junger Leverkusener starb unter unklaren Umständen auf Bali. Angehörige und Freunde pflanzten eine Kastanie und halten so sein Andenken wach.

Es ist die Nacht zum 23. August. Um halb vier Uhr klingelt bei Andreas und Heike Kunert das Telefon. Es sollte die Nachricht sein, die kein Elternpaar jemals erhalten möchte. Im Alter von nur 22 Jahren war Sohn Calvin einige Stunden zuvor mit dem Motorroller an einer Mauer tödlich verunglückt. Mit einem Freund war der Leverkusener auf Bali im Urlaub. „Ich habe in dem Moment nichts gefühlt“, sagt Mutter Heike heute.

Calvin, heißt es, habe sich am Abend zu einer Strandparty aufgemacht. Viel Alkohol, das egaben die Test, sei jedoch nicht im Spiel gewesen. Auf dem Rückweg, rund 120 Meter vor dem Hotel, verliert er die Kontrolle über seinen Roller. Warum – das ist bis heute ungeklärt. Viele Theorien stehen im Raum. Calvin könnte an einer Straßenlaterne hängengeblieben sein, oder ein Tier kreuzte plötzlich die Fahrbahn. Auch Fahrerflucht eines Unbekannten ist nicht ausgeschlossen.

Zu den Menschen, die der Familie in dieser Zeit halfen, gehört Hasan Duran. Der 22-Jährige stand Calvin sehr nah. Bis heute kann er den Tod seines Kumpels nicht fassen. So wuchs in ihm die Idee: ein Andenken für Calvin. Der war groß, und er strahlte Standfestigkeit und Ruhe aus. Ein Kerl wie ein Baum. Eine Esskastanie sollte es sein. 45 Menschen aus dem Umfeld spendeten, 1700 Euro kamen zusammen. Auf einem Hof in Schlebusch ist die Kastanie nun gepflanzt. Harte Arbeit war nötig. „Das haben wir völlig unterschätzt“, berichtet Ideengeber Hasan. Mit schwerem Gerät habe die Stelle präpariert werden müssen. Jetzt steht das Andenken, das mit Lichterketten und Herzen versehen ist. Andreas und Heike Kunert gehen fast täglich mit dem Hund dort vorbei. Der Baum soll das Leben in seinem Umfeld einmal prägen, sagt Hasan. So, wie es Calvin einst tat.