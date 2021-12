Leverkusener Stamm Woodstock : Pfadfinder beschenken das Hospiz

Die Kinder und Jugendlichen des Pfadfinderstamms Woodstock haben Weihnachtsbäume an das Hospiz PalliLev übergeben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Jungen und Mädchen hatten sich zuvor intensiv mit der Einrichtung beschäftigt und nun eine Einladung zum gemeinsamen Treffen ins PalliLev bekommen.

Im Normalfall ist Raphael (13) sehr aufgeweckt und voller Tatendrang. Mit den Jungs und Mädchen vom Pfadfinderstamm Woodstock rockte er am Wochenende den Weihnachtsbaumverkauf des Stammes vor Sankt Franziskus in Steinbüchel. Bei einem Thema aber wird der Junge nachdenklich und merklich ruhiger: dem Hospiz PalliLev in direkter Nachbarschaft. Die Gruppenführer sahen es vor einigen Monaten an der Zeit, die Kinder und Jugendlichen über den Neubau aufzuklären. Schließlich haben sie ihr Hauptquartier nur unweit des Gebäudes. Auf der Herbstfahrt näherten sich die Pfadfinder daher thematisch dem Tod, der zum Leben dazugehört. „Der wird den Kindern vielfach in ihrem Leben begegnen“, sagt Gruppenleiter Simon Frädrich.

Er hob den Kontrast hervor zwischen der wöchentlichen fröhlichen Zusammenarbeit der Kinder und Jugendlichen in den Räumen der Kirche und den schicksalhaften Ereignissen im Hospiz, in dem todkranke Menschen ihre letzten Tage verbringen. „Dessen muss man sich bewusst sein“, sagt Frädrich. „Das sind jetzt unsere Nachbarn.“

Raphael und seine Freunde lassen für einen Moment die Arbeit mit den Weihnachtsbäumen ruhen. Der 13-Jährige berichtet: „Das hat mich nachdenklich gemacht.“ Der elf Jahre alte Noah findet es gut, dass dieser Aspekt des Lebens in den Mittelpunkt gestellt wurde. Dass man über Menschen nachdenke, denen es nicht so gut gehe, sei eine Seltenheit, sagt er: „Das macht man nicht oft.“ Und Maya betont zum Hospiz und dem Gespräch darüber: „Das war wichtig. Vielen war nicht so klar, was das bedeutet.“

Hospiz-Leiter Christoph Meyer zu Berstenhorst freut sich über das Engagement der Pfadfindergruppen und deren Offenheit. „Eines unserer Anliegen ist es, das Thema aus der Tabu-Ecke zu holen“, erläutert er. „Das haben die Pfadfinder selbstständig gemacht. Wir mussten gar nichts tun.“

Eigentlich hätte die Aufklärung der Kinder mit einem Besuch im PalliLev abgerundet werden sollen. Dort hätten sie für die Bewohner Tannenbäume geschmückt. Die pandemische Lage aber verhinderte dieses Vorhaben. So übergaben sie die Bäume nur und der selbst gebastelte Weihnachtsschmuck blieb vorerst in den Kartons. Stolz waren die Kinder und Jugendlichen dennoch. Insgesamt fünf Bäume werden in den Räumen des Hospiz aufgestellt und festlich geschmückt.