Nach Europawahl : Junge Union kritisiert Parteispitze und verlangt einen Neustart

Jonas Dankert (links), Kreisvorsitzender der Jungen Union Leverkusen, und sein Stellvertreter Jannik Klein verlangen nach der Europawahl ein Umdenken in der CDU. Foto: Christiane Bours

Das Ergebnis der Europawahl war für die CDU enttäuschend, und auch die Analyse zur Ursache verläuft nicht optimal. So sieht es zumindest die Junge Union (JU) in Leverkusen, die das jetzt ändern will und ihre Sicht der Dinge darstellt.

„Vor allem das Ergebnis bei den Erst- und Jungwählern ist schockierend“, urteilen Jonas Dankert, Kreisvorsitzender der JU, und sein Stellverteter Jannik Klein.

Gerade von ihren älteren Parteikollegen hätten sie nach der Wahl eine sachliche Aufarbeitung erwartet, die sei aber ausgeblieben. Stattdessen habe die Diskussion über Meinungsfreiheit und den Umgang mit dem Internet, angestoßen von Annegret Kramp-Karrenbauer, bei jungen Wählern für noch mehr Irritation gesorgt.

Dabei liegen die Gründen für das schlechte Abschneiden für Dankert und Klein ganz woanders. „Wir haben die falschen Themen gesetzt und nicht reagiert, als sich alles um Klima- und Umweltschutz gedreht hat.“ Dabei hätte die CDU durchaus Antworten gehabt und auf den Atom- und Kohleausstieg, die Aufforstung von Wäldern oder gestiegene Wasserqualität verweisen können. Auch die Entscheidung über die Uploadfilter im Internet und die zögerliche und schlechte Reaktion auf das Video des Youtubers Rezo hätten der Partei geschadet.

„Dazu kommt aber auch, dass wir oft sehr veraltet wirken, als ob die CDU über Fragen des Internets entscheidet, die sie überhaupt nicht versteht“, sagt Dankert. Gerade für jüngere Menschen vermittle die CDU oft ein veraltetes Gesellschaftsbild. Diskussionen über die Ehe für alle seien „für eine Generation abschreckend, wo das keine Rolle mehr spielt“.

Für die CDU in Leverkusen sollte die Europawahl ein Warnschuss sein, vor allem mit Blick auf die Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl 2020. „Auch hier muss mit einer Erneuerung dringend begonnen werden“, sind sich die beiden Jungpolitiker einig. „Die Fehler aus dem letzten Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl 2015 drohen sich zu wiederholen.“

So sei in manchen Stadtteilen der Wahlkampf komplett ausgefallen: keine Stände, keine Bürgergespräche und mit Mühe und Not lediglich ein paar Wahlplakate, führt Jannik Klein aus. Es habe kein klares Konzept und keine richtige Organisation gegeben. Bezeichnend sei auch der Auftritt am Wahlabend im Rathaus gewesen. Kreis- und Fraktionsvorstand waren nicht anwesend, fast nur die Junge Union war vertreten.