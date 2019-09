„Nachtfrequenz“ : Junge Träume in Farbe auf Beton

Leverkusen Beim Kulturfest „Nachtfrequenz“ in der neuen Bahnstadt erhielten Jugendliche Freiraum, sich auszudrücken.

In 90 Städten in NRW wurde am Wochenende im Rahmen des Festes „Nachtfrequenz“ der Jugendkultur gefrönt. Auch in Leverkusen rückten Jugendliche in den Mittelpunkt: Auf dem Quartiersplatz der Neuen Bahnstadt Opladen tobten sich die Kids künstlerisch aus und ließen ihrer Kreativität auf Holz, Textil und Betonwänden freien Lauf.