Am 9. Juni ist Europawahl Junge Leverkusener engagieren sich als Wahlhelfer

Am 9. Juni ist in Deutschland Europawahl. Während für viele Bürger der sonntägliche Gang an die Urne meist in Schulen zum Wahltag gehört, setzen nahezu ebenso viele Wähler ihr Kreuzchen vorzugsweise bequem per Briefwahl auf dem heimischen Sofa. Im Vergleich zu den Wahljahren zuvor ist die Stadt hierbei dank neuer Technik deutlich besser aufgestellt. Und auch die Zahl der benötigten Wahlhelfer in den Lokalen ist bereits erreicht.