Nummer gegen Kummer : Junge Leute hören am Leverkusener Sorgentelefon zu

Bei dem Projekt des Kinderschutzbundes leihen Jugendlichen anderen Jugendlichen ihr Ohr. Foto: Kinderschutzbund Düsseldorf

Leverkusen Der Kinderschutzbund sucht weitere 16- bis 24-Jährige, die sich am Projekt „Nummer gegen Kummer“ beteiligen wollen. Einen Info-Abend dazu gibt es am Dienstag, 14. Juni, 18 Uhr, in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes in Opladen, Bracknellstraße 32.

Von Sylvia Hagenberg

Ausgrenzung, schlechte Noten, Liebeskummer – auch junge Leute haben altbekannte Probleme. Oft fühlen sich Jugendliche dabei unverstanden von der älteren Generation, weil deren Nöte früher zum Teil doch anders gelagert waren. Die Teenager suchen dann ein offenes Ohr bei Gleichaltrigen. Und genau an die können sie sich jetzt auch beim Kinderschutzbund wenden. Dort gibt es samstags die Möglichkeit, unter der „Nummer gegen Kummer“ Rat zu suchen bei einem Team von „Jugendliche beraten Jugendliche“.

Im vorigen Jahr wurden die ersten telefonischen Ansprechpartner für diese anspruchsvolle, ehrenamtliche Tätigkeit geschult. Anfang des Jahres haben die Absolventen ihren Dienst aufgenommen. Jetzt braucht das Beratungsangebot weiteren Nachwuchs. Dafür werden junge Leute zwischen 16 und 24 gesucht, die sich sozial engagieren möchten. Einen Info-Abend dazu gibt es am Dienstag, 14. Juni, 18 Uhr, in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes in Opladen, Bracknellstraße 32. Auskünfte bei Susa und Joi Garbe, jbj@dksb-leverkusen.de, 0178 2939487.

Die künftigen Berater erhalten eine 80-stündige Ausbildung. Los geht es im August mit einem Kennenlernwochenende, gefolgt von weiteren acht Wochenenden mit Gruppenarbeit, interner Hospitation sowie Besuchen von externen Einrichtungen wie der Suchtberatung Leverkusen oder „Pro Familia“. Nach der Ausbildung und Telefondiensten wird ein Zertifikat über die Ausbildungsteilnahme und die ehrenamtliche Tätigkeit ausgestellt.

Letztlich gehe es aber nicht darum, Fachwissen in Bereichen wie beispielsweise psychische Abhängigkeit oder stoffliche Süchte zu erlangen, erklärt Projektkoordinator und Dozent Johannes Garbe. „Die Anrufer sind meist selber Experten ihres eigenen Problems. Es geht am meisten darum zuzuhören.“ Dieses Verständnis des Hauptbedürfnisses der Anrufer, nämlich einfach aufmerksam da zu sein, nehme den jugendlichen Beratern auch die Sorge, richtig oder falsch zu reagieren. Oft reiche den Betroffenen am Telefon, die Probleme in Ruhe schildern zu können.