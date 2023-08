Immobilienbranche in der Krise Junge Familien können sich kaum noch Eigenheime leisten

Die Immobilienbranche in Deutschland erlebt gerade eine bedeutende Umwälzung, wie es sie seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat. Susanne Trösser, Geschäftsführerin der Leverkusener RIS Rheinischer Immobilienservice GmbH, bringt den tiefgreifenden Wandel mit den weitreichenden Folgen so auf den Punkt: „Der Markt hat sich extrem verändert. Alles ist gerade im Umbruch.“ Das habe zur Folge, dass die Zeiten, in denen reihenweise neue Häuser aus dem Boden gestampft worden seien, vorerst vorbei seien. „Doch am Horizont gibt es vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer“, meint die 66-jährige Opladenerin optimistisch.