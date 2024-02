Wirtschaftsfragen erörtert Julia Klöckner besucht Leverkusener CDU im Probierwerk

Julia Klöckner hat ihren Terminkalender. Und so war sie nach knapp zwei Stunden im Probierwerk auch schon wieder auf dem Weg nach Köln zu einer weiteren Verabredung. Um dann am nächsten Morgen per Zug wieder nach Berlin zu fahren. Bleibt noch die kurze Frage, was sie persönlich mit Leverkusen verbindet. „Natürlich fällt mir da der Fußball ein“, erzählte sie. „Aber ich erinnere mich auch an die vielen Fahrten auf der Autobahn, wenn wir vor vielen Jahren den Wein des elterlichen Guts zu den Kunden brachten – auch nach Leverkusen.“