Zwischen Werner-Heisenberg-Schule und Biesenbach : Juli-Flut hat Schulweg zerstört

Die Brücke am Biesenbacher Weg ist weiterhin gesperrt. Sie soll bis Jahresende repariert sein, sagen die TBL. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die kleine Brücke zwischen Heisenberg-Schule und Biesenbach bleibt weiterhin gesperrt. Sie soll bis Ende des Jahres repariert sein. Teile des Weges direkt am Bach sind weggespült. Städtische Technische Betriebe müssen sich vor Instandsetzung mit Wupperverband absprechen.

Die Juli-Flut hat immensen Schaden angerichtet. Gerade hat die Stadt auf ihrer Internetseite die Schäden allein an den städtischen Gebäuden noch einmal aufgeführt. Die bisher geschätzte Gesamtschadenssumme liegt, wie berichtet, bei rund 33 Millionen Euro. Neben den dicken Brocken – der dickste ist wohl die Theodor-Heuss-Realschule in Opladen mit Sanierungskosten in Höhe von 16,5 Mio. Euro – gibt es kleinere Flutfolgen, unter anderem diese: Die kleine Fußgängerbrücke auf dem Weg zwischen Werner-Heisenberg-Gymnasium und der Ortschaft Biesenbach ist gesperrt.