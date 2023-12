Landgericht Köln zieht Bilanz Jugendstrafverfahren haben sich verdreifacht

Das hilft aber den derzeit 216 Landgerichts-Richtern nicht aus der akuten Enge; denn ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit findet in den Gerichtssälen statt. Und da gibt es einfach zu wenige Räumlichkeiten. Behelfen will man sich mit zusätzlichen Zimmern in Form von Leichtbauhallen, die auf der Fläche der Parkplätze für die Staatsanwaltschaft entstehen sollen. Mit allem, was zu einem geregelten Justizbetrieb gehört, also auch Vorführräume für die Angeklagten oder Besprechungsräume. Und zudem muss das ja auch alles strengen Sicherungsvorschriften entsprechen. Das wird gehen, ist der Landgerichtspräsident überzeugt.