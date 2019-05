Tanzprojekt „Kinderseele“ : Jugendliche tanzen für das Wir-Gefühl

Leverkusen Das aktuelle Projekt „Kinderseele“ von Suheyla Ferwer wurde vor begeistertem Publikum im Forum aufgeführt.

Tanzen verbindet, Tanzen überwindet Ethnien, Sprache und kulturelle Vorurteile. Getreu nach diesem Motto hat es sich das Suheyla Ferwer Tanztheater zur Aufgabe gemacht, junge Menschen verschiedener Kulturen zu fördern, zu verbinden und ihnen ebenfalls die Chance zu bieten, an großen Bühnenaufführungen teilzunehmen. Und so durften tanzbegeisterte Gäste des Forum Leverkusen am vergangenen Freitagabend viel Gefühl erleben.

„Die Seele eines Kindes lebt im jungen und älteren Erwachsenen fort. Mit einfühlsamen Bildern, begleitet von eingehender Musik und ehrlichem Schauspiel vertanzen wir die unterschiedlichen Seelenzustände“, so Suheyla Ferwer. Schließlich ist ihr Lebensmotto „Tanz ist der Spiegel der Gefühle“ und das trägt sich durch ihre Arbeiten, wie „Seelenkinder“ eindrucksvoll beweist. Das Projekt liege ihr schon lange am Herzen. Sie frage sich immer wieder, wie sich die Seele frei entfalten kann und warum dies manchmal nicht so ist. Dass sie am Ende der Proben und der Veranstaltungen in glückliche Gesichter sehen darf und stolze, mutige junge Menschen erlebe, dass sei für sie sehr bewegend.