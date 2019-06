Neue Schau der Jugendkunstgruppen : Schwimmende Spielplätze der Zukunft

Bei den Jugendkunstgruppen läuft eine neue Schau mit 3D-Arbeiten von Grundschülern zum Thema Leben in der Zukunft.

Ältere Schüler gehen seit Wochen freitags auf die Straße, um Politiker zum Handeln gegen den Klimawandel zu bewegen. Sechs- bis Zehnjährige in zwei Kursen von Kunstpädagogin Barbara Tangermann haben stattdessen ihre Fantasie bemüht und sich ganz praktische Lösungen ausgedacht für eine veränderte Welt mit drastisch gestiegenem Meeresspiegel. Was ihnen da so eingefallen ist, zeigen sie nun bis zu den großen Ferien in einer Ausstellung im Zentrum der Jugendkunstgruppen an der Kerschensteiner Straße.