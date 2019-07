Jubiläum in Küppersteg : Jugendkunstgruppen feiern ihren 40. Geburtstag ganz spielerisch

Jubiläum in Küppersteg

Zum 40. Geburtstag luden die Jugendkunstguppen alle Interessierten in ihr Zentrum ein – zum Schauen, Staunen und zum Selbst-Kreativwerden. Foto: Uwe Miserius. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der runde Geburtstag dieses außerschulischen Lernorts für kreative Talente wurde gebührend gefeiert.

Aus der Initiative des früheren Pädagogen Kurt Schmitz aus Alkenrath ist schon lange ein außerschulischer Lernort für kreative Talente geworden. Seit 40 Jahren gelten die Jugendkunstgruppen Leverkusen als Erfolgsgeschichte und generationenübergreifende Bereicherung im städtischen Bildungsangebot. Der runde Geburtstag wurde jetzt mit einem bunten Programm im Zentrum an der Kerschensteiner Straße gefeiert.

Schon vor dem Eingang wurden Besucher durch eine bunte Girlande begrüßt, die munter im Wind flatterte und die von etwa 200 kleinen Künstlern gestaltet worden war. Zu sehen waren darauf die ausgemalten Logos der Jugendkunstgruppen. Bei der offiziellen Begrüßungsfeier im Lichthof sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath: „Ich bin sehr froh, dass es die Jugendkunstgruppen hier und dezentral in allen Stadtteilen gibt.“ Einrichtungsleiter Claus Faika versicherte er: „Meine Unterstützung haben Sie.“

Faika dankte speziell den Helfern und Mitarbeitern, ohne die ein solch großes Angebot nicht möglich wäre. Der 56-Jährige leitet die Jugendkunstgruppen seit 2013. An seiner Aufgabe reize ihn die Vielfalt, sagte er auf Nachfrage, und die Zusammenarbeit mit vielen tollen Menschen. Dazu komme die Tatsache, dass kleine und große Akteure zwischen sechs und 20 Jahren ihre Kreativität in fantastischen Räumlichkeiten ausleben könnten. Zum Glück bekomme er volle Unterstützung und Rückhalt aus Verwaltung und Politik.

Anette May verabschiedet sich

Anette May verabschiedet sich : Endlich kann sie im Mai Urlaub machen

Unterdessen war der kleine Tim (5) in der Werkstatt damit beschäftigt, mit Hilfe eines Kursleiters Löcher in verschieden große Formen für einen Figurenspiel aus Holz zu bohren. Daraus wollte er später einen Bauhauskreisel anfertigen. Er wurde vor fast 100 Jahren in der Weimarer Holzbildhauerei von die Alma Buscher entwickelt und sollte der Neugier und dem Forscherdrang von Kindern dienen. Der Kreisel ist bis heute im Handel erhältlich.