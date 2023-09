Zeichnungen dreier Schülerinnen aus Leverkusen ausgezeichnet JKG erfolgreich bei Zeichenwettbewerb in Schwedt

Der Internationale Zeichenwettbewerb „FLOW“ mit seinem Sitz in der Oderstadt Schwedt zählt zu den bedeutendsten Zeichenwettbewerben in Deutschland und hat eine lange Tradition. Die erste Ausscheidung fand bereits 1968 statt. Der damalige Arbeitstitel „Entlang der Erdölleitung Freundschaft“ wurde Programm. Länder, die an der Pipeline lagen, beteiligten sich an diesem Wettbewerb. Durch gesellschaftliche und politische Umbrüche sowie Trägerwechsel wurde dieses Prinzip längst aufgehoben. Jährlich schicken rund 2000 Kinder und Jugendliche aus aller Welt ihre Arbeiten in den unterschiedlichsten Techniken und zu den verschiedensten Themen nach Schwedt.