Jugendkunstgruppen : Eine Woche Freiraum für junge Künstler

Leverkusen Felicitas ist 13 Jahre alt. Doch ist sie künstlerisch ihrem Alter weit voraus. Sie gestaltet Kunstwerke, die denen einer gestandene Künstlerin entsprechen. Bei der Jugendkunstwoche der Jugendkunstgruppen konnte sie sich nun mit 48 Gleichaltrigen in verschiedenen Formen der Kreativität austoben.

Felicitas hatte einige Zeit in der Druckerei verbracht. Dort wird auf Linolschnitten eine Vorlage geschnitzt, die später in mehreren Druckvorgängen mit Farbe ein Ganzes ergeben. Für die Kinder sei das manuelle Drucken noch unbekannt, berichtete Kursleiter Alfred Prenzlow. Das Interesse war schnell geweckt: „Wir hatten Kinder, die um 8.30 Uhr vor der Tür standen“, erzählte der freischaffende Künstler. Los ging‘s eigentlich erst um 10 Uhr.

Dass sie ein Talent in künstlerischem Handwerk besitzt, habe sie schnell herausgefunden, berichtet die 13-Jährige. Ab Klasse 5 besucht sie außerhalb des Unterrichts jeden Mittwoch den Kursus von Alfred Prenzlow am vom-Stein-Gymnasium. In einem anderen Projekt hatte sie vor einiger Zeit ein Bild zu Krieg und Frieden auf eine Leinwand gezeichnet. Die misst in etwa ihre Körperhöhe und fünfmal ihre Körperbreite. „Zwei Tage habe ich dafür gebraucht“, erzählte das schüchterne Mädchen.