Ehrung : Jürgen Ohrem mit Löwe ausgezeichnet

Leverkusen Die Leverkusener Ehrung geht an den Leiter der Musikschule für sein Engagement zur Versöhnung mit Israel.

Der „Leverkusener Löwe“ ging in diesem Jahr an Jürgen Ohrem, den Leiter der Leverkusener Musikschule. Seit 2006 wird die Bronze-Skulptur des Künstlers Kurt Arentz alljährlich an Personen verliehen, die sich in besonderer Weise um das Ansehen der Stadt verdient gemacht haben. Zuletzt hatte sich das Kuratorium des Vereins „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück Rheinland“ unter Leitung von Uwe Beenen einstimmig für Jürgen Ohrem als 14. Preisträger ausgesprochen.