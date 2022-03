Jürgen Dehniger in Opladen : Elendsbilder im Künstlerbunker

Unter dem Titel „Zeitland“ präsentiert Jürgen Dehniger eine Werkauswahl der vergangenen zehn Jahre. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ab diesen Sonntag stellt Jürgen Dehniger in dem dickwandigen Gemäuer aus, in dem vor 80 Jahren die Opladener Schutz suchten. Seine collageartigen Materialbilder sind nicht nur schwer an Gewicht, sie greifen auch schwere Themen auf: Umweltkatastrophen, Ausbeutung, Flucht, Krieg.