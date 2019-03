Programm in Leverkusen: Jüdische Kultur von heiter bis melancholisch

Leverkusen Szenische Lesungen, Klezmer-Musik, Rezitation und Film. Die Jüdischen Kulturtage laden bis Mitte April in Leverkusen zu Entdeckungen ein.

Die szenische Lesung „Empfänger unbekannt“, in der die Kabarettisten Wolfgang Müller-Schlesinger und Michael Meierjohann die bewegende Geschichte einer Brieffreundschaft zwischen dem Juden Max und dem Deutschen Martin zum Leben erwecken, ist im Lise-Meitner-Gymnasium (Am Stadtpark 50) zu sehen. Vorverkauf und Tageskasse: fünf Euro. Weitere Vorstellungen laufen am 4. April an der Theodor-Heuss-Realschule, am 5. April an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, am 9. April an der Montanus-Realschule und am 11. April an der Marienschule Opladen.