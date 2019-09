Turbulenter Parteitag : Jonas Berghaus ist neuer SPD-Chef

Die Genossen zeigten sich beim Parteitag tief gespalten. Aylin Dogan zog ihre Kandidatur vor der Wahl zurück.

Die SPD Leverkusen zelebrierte am Samstag ihre tiefe Spaltung. Auf dem ungewöhnlich gut besuchten Parteitag (201 Teilnehmer, sonst 60 bis 80) standen sich zwei verfeindete Gruppen von „Parteifreunden“ gegenüber: die Anhänger der bisherigen Leverkusener Parteivorsitzenden Aylin Dogan (29) und die Unterstützer des neuen Parteichefs Jonas Berghaus (31), zu dessen Helfern auch Landtagsabgeordnete Eva Lux und Fraktionsvorsitzender Peter Ippolito zählen. Der seit Monaten schwelende parteiinterne Streit entlud sich explosionsartig auf der Versammlung in der Stadthalle Bergisch Neukirchen.

Ex-Vorstandsmitglied Uwe Pöschke bezeichnete die Lage als „Katastrophe“ für die SPD Leverkusen. „Das, was hier passiert, hat nichts mit Demokratie zu tun.“ Der Vorsitzenden Dogan sei „in niederträchtiger und hinterfotziger Weise“ geschadet worden. Gemeint waren die ständigen Anfeindungen gegen die Vorsitzende. Vor allem aber die überraschende Gegenkandidatur von Jonas Berghaus löste die Krise aus. Obwohl er Vorstandsmitglied war, informierte er seine Vorsitzende nicht persönlich über seine Bewerbung. Berghaus sagte unserer Redaktion, er habe telefonisch und per Messenger versucht, vorab mit Aylin Dogan zu sprechen. Allerdings seien die Gerüchte um seine Kandidatur so früh durchgesickert, dass er trotz Urlaubs der Parteichefin offiziell über seinen Plan informierte.