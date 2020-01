Frühschoppen der Altstadtfunken : Eine herrliche Entschuldigung an Merkels Frisur

Eine herrliche Entschuldigung an Merkels Frisur

Opladen Karnevalistischer Frühschoppen bei den Altstadtfunken Opladen. Gleich vorneweg Jens Singer (52) in der Bütt. Als „Dä Schofför der Kanzlerin“. Witzig, bissig und mit einem Schuss schwarzen Humor.

Auch mal mit einem platten Witz. Der Berliner Regierungsdirektor mit Schlebuscher Wurzeln plaudert sich durch die deutsche Bundespolitik. Er packt seine Zuhörer, die auch nach den ersten Kölsch auffallend ruhig zuhören, dem Wortwitz von Singer folgen – und ihn deshalb entschlüsseln können. Der Vormittag beginnt so mit einem besonderen Genuss.

Seit elf Jahren zieht der Bundestagsmitarbeiter als „Dä Schofför“ durch die Säle. „In der Bütt stand ich schon als Schüler im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Schlebusch“, erinnert Singer. Danach hat er mehrere Kunstfiguren ausprobiert, etwa die des närrischen „Schliebijer Schäng“. Die Rednerausbildung absolvierte er beim Literarischen Komitee des Festkomitees Köln. Seither pendelt er in der zweimonatigen Kernphase des Karnevals jedes Wochenende zwischen seinem heutigen Wohnsitz Berlin und Köln hin und her.

Was treibt einen beruflich und privat gut verankerten Doktor der Rechtswissenschaften zu solchen „politischen Typenreden“ an? „Ich schreibe halt gerne witziges Zeug.“ Stoff findet er in seinem Berufsalltag jede Menge. Und: „Ich bereite Freude, habe selbst Spaß dabei und werbe für rheinische Liberalität.“ Das haben andere, vor allem aus der Bundes- und Landespolitik, erkannt: Jens Singer ist heute als (jecker) Redenschreiber gefragt.