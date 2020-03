Tipps vom Naturgut Ophoven : Jede Woche ein Abenteuer in der Natur

Leverkusen Keine Langeweile in Zeiten von Corona: Naturgut Ophoven gibt Buch mit Freizeittipps heraus.

Raus in die Natur – auch in Zeiten von Corona – dazu veröffentlicht das Naturgut jetzt einen Erlebniskalender für die Familie. „Da Schulen, Schwimmbäder oder Spielplätze geschlossen sind, stellen sich viele Eltern die Frage, wie sie die gewonnene Zeit mit ihren Kindern gemeinsam verbringen können“, schreibt das Naturgut. „Ein Ausflug in die Natur bringt Bewegung und frische Luft ins Wohn- und Kinderzimmer.“

Das soll ein neues Mit-Mach-Buch liefern. Titel: „Diese Woche schon was vor? – 52 mal Abenteuer für Aufschneider!“ Herausgeber ist der Förderverein Naturgut Ophoven. Ute Rommeswinkel von der Einrichtung erläutert, wie es funktioniert: „In jeder Kalenderwoche erhalten Familien spannende Ideen, was sie draußen erleben können.“ Und das ist ebenso wie die Natur abwechlungsreich. Es geht um Spiele, Entdeckungsreisen, Basteleien und vieles mehr. Dazu müssen Familien nicht mit dem Auto fahren: „Das Bequeme an den Vorschlägen ist, dass sie direkt vor der Haustür umgesetzt werden können: im Wald, im Park oder im Garten“, betont die Umweltpädagogin. Es werden nur wenige Materialien gebraucht, die jeder daheim hat, etwa ein Stift, ein Blatt Papier oder ein Handy, die mit dem Buch in einen Rucksack passen.