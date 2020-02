Pänz Pokal in der Rathaus-Galerie : Jecke Pänz zeigen tolle Tänze

So sehen Sieger aus: „Die Jecken Kids“ des DJK Montania Kürten überzeugten beim „Pänz Pokal“ in der Rathaus-Galerie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Karneval nähert sich unaufhaltsam seinem närrischen Höhepunkt. Auch an diesem Wochenende wurde in der Stadt wieder gefeiert. In der Rathaus-Galerie hatten die Kinder ihren großen Auftritt.

Mit glänzenden Augen standen die Kinder auf der Bühne. Der Spaß und die Freude am Tanz waren ihnen allen ins Gesicht geschrieben, als sie sich am Samstag zum achten Wettstreit um den „Pänz Pokal“ in der Leverkusener Rathaus-Galerie trafen. Am Ende der mehrstündigen Auseinandersetzung konnten sich die Jüngsten der gastgebenden Karnevalsgesellschaft KG Rote Funken über den Gewinn des Mini-Pänz-Pokals freuen.

Die Teilnahme für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre endete mit einem Sieg für „Die Jecken Kids“ des DJK Montania Kürten und ihre beiden Trainerinnen Bettina Müller und Wera Seegrefe. Schon ehe das Endergebnis feststand, war Müller überzeugt: „Wir holen den Pokal“. Aber das allerwichtigste sei, versicherte die Trainerin, während sie die 29 Mitwirkenden von der Seite anfeuerte und ihre Kollegin mit der Fahne auf der Bühne stand: „Die Mädels sollen zufrieden sein.“

Kurz zuvor hatte Lothar Höveler, Funken-Präsident und Moderator der Veranstaltung, die späteren Sieger mit jungen Pflanzen verglichen, die man gießen müsse, damit sie später oben ankämen. „Ihr seid oben angekommen“, gab er den Tänzerinnen bei seiner „Lieblingsveranstaltung“ mit auf den Weg.

Ursprünglich hatten sich zehn Gruppen in der Altersklasse angemeldet. Doch die „Leverkusener Tanzmäuse“ sagten kurzfristig ab. Vor Ort wurde gemunkelt, die Gruppe um Sabine Recktenwald habe sich aufgelöst. Ohnehin wären Leverkusener Gruppen in der Minderheit gewesen, denn außer den Roten Funken war nur noch die Rheinflotte vertreten.

Das könnte zum einen daran liegen, mutmaßte Literatin Anke Timm, dass es weit und breit keinen anderen Wettbewerb dieser Art gebe und die Auswahl der Teilnehmer ausschließlich vom Management der Rathaus-Galerie getroffen werde. Wichtig sei einzig und allein die Förderung der Jugend unter dem Motto „Kinder an den Karneval“. Deshalb spiele es auch keine Rolle, ob der eigene oder fremde Nachwuchs im Rampenlicht stehe.

Das sieht Nicole Marx ähnlich. Für die Mutter von 17-jährigen Zwillingen und Trainerin bei den Funken-Kids im zweiten Jahr, ist alleine wichtig, dass alle „ihre“ 50 Kinder zwischen vier und 17 Jahren Spaß beim Tanzen haben. Der sei jedenfalls garantiert. Weil die Kinder ihr Mitwirken als weitere günstige Gelegenheit einschätzen, sich in der Öffentlichkeit vor großem Publikum präsentieren zu können, werde es ohne Pokal keinesfalls Tränen geben.

Am Sonntag um 11.11 Uhr startete der neunte karnevalistische Frühschoppen im ESV-Heim von Herbert Kieseritzky. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn warteten die ersten kostümierten Gäste vor dem Eingang. Die Beteiligten und Initiatoren um Manfred Schäfers, Ex-Präsident der KG Feuerwehr, hatten im Vorfeld ordentlich Werbung betrieben. Und siehe da: es war voll, wie nie zuvor. Erstmals führte Uwe „Lücke“ Kunert durch das von Ex-Literat Peter Linnartz zusammengestellte Programm und freute sich. „Besser könnte es nicht laufen.“ Eine Besucherin kommentierte dazu: „Da geht einem das Herz auf“. Den Auftakt des mehrstündigen Programms übernahmen die Tanz- und Fährgarde der KG Hetdörper Mädche un Junge (HMJ). Sie waren gemeinsam mit dem Hitdorfer Dreigestirn angereist und präsentierten ihren Piratentanz sogar spiegelgleich auf zwei Bühnen. Verschiedene Tanz- und Musikgruppen aus Leverkusen und Eschweiler schlossen sich dem launigen Vergnügen bei lockerer Atmosphäre und freiem Eintritt an. Zum Dank erhielten alle Mitwirkenden ein kleines Geschenk. Jeckenherz, was willst du mehr?

Das Hitdorfer Dreigestirn kam in voller Besetzung zum karnevalistischen Frühschoppen ins ESV-Heim und feierte mit zahlreichen Gästen. Foto: Ja/Miserius, Uwe (umi)