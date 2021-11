Jazztage Leverkusen : Zwei Abende der schönen Schallereignisse

Martin Tingvall, Omar Rodriguez Calvo, Jürgen Spiegel vom Tingvall Trio kommen mit ihrem Sound auch bei Menschen gut an, die wenig mit Jazz am Hute haben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei den Leverkusener Jazztagen sorgten das Tingvall Trio und Milow jeweils für ein volles Erholungshaus. Musiker und Publikum genossen die Wechselbeziehung, die bei den Live-Auftritten endlich wieder möglich war. Ein Livestream kann eben nicht alles ersetzen.

Die Frage an den Experten sei dabei erlaubt. Der Leverkusener Henrik Herzmann ist selbst Bassist in einigen Leverkusener Formationen und achtet daher ganz besonders auf den Ton – wie ihn Omar Rodriguez Calcon erzeugt. Das ist der Kontrabassist des Tingvall Trios. Dabei ist Kontrabass nicht gleich Kontrabass; die Saiten des tiefsten Streichinstruments können auch gezupft werden.

Das macht der gebürtige Kubaner Calcon in seiner ihm eigenen Art so spannend, dass das dem Leverkusener Bassisten den höchsten Respekt abnötigt: „Ich kenne zwar auch andere Bassisten, die einen noch besseren, noch schöneren Klang erzeugen, aber Calcon macht das wirklich schon sehr gut.“ Da bleibt ja fast kein Raum mehr, um den Namensgeber des Trios, den Pianisten Martin Tingvall, und den Schlagzeuger Jürgen Spiegel zu erwähnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die drei wieder einmal in Leverkusen – gefühlt schon zum zehnten Mal – ihren bekannten unverwechselbaren Sound vorführten. Er spricht auch Menschen an, die normalerweise keinen Jazz hören.

Zu dieser Kategorie von Konzertgängern gehören auch Frauen und Männer, die einen Tag später eigens wegen der poetischen Lieder des belgischen Singer-Songwriters Milow ins Erholungshaus kamen. Milow ist ebenfalls ein guter Bekannter in Leverkusen. Als er vor einem Jahr auftrat, waren nur Techniker im Raum, die einen Livestream fürs Internet aufzeichneten. Diesmal wurde einmal mehr deutlich, was den Unterschied zu den Konzerten vor großem Publikum ausmacht: die Wechselbeziehung.

Was Calcon mit seinem Kontrabass-Sound erzeugte, bewirkte Milow mit seiner weichen Stimme – ein wohltuendes Ambiente. Gefühle wurden geweckt. Und im Kreis der Gleichgesinnten – ob nun beim Jazz in der klassischen Art des Tingvall Trios oder in Form des gereiften Sängers mit seinen einfühlsamen Songs – entsteht ein schönes Gefühl der Verbundenheit. Allein dafür hatte sich ein Besuch in dieser außergewöhnlichen und anstrengenden Zeit gelohnt.