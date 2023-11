44. Leverkusener Jazztage Schräg-schöne Wortakrobatik im Erholungshaus

Schon in seiner Ankündigung sprach es Fabian Stiens, der Festivalmanager der Jazztage, an: „In diesen Zeiten tut es mal gut, etwas fröhlicher zu sein.“ Das könnte als Losung über den diesjährigen Jazztagen stehen. Die Truppe „Alte Bekannte“ hatten Vorschläge ohne Ende parat, die viele fast schon vergessen haben, weil die Nachrichten voll sind von beängstigenden Vorgängen. Die Maxime: „Das Leben ist schön“ – zum Beispiel so: Man sollte nicht den Blick dafür verlieren, was gefällt. Und wenn man nach neuen Lösungen sucht, dann ist es mitunter besser, das alte Problem zu behalten. Weitere Leitsätze: „Heute kann dich mal gar nix schocken, denn du hast ja deine bunten Socken.“ Oder: „Du hast mich in dich verliebt.“