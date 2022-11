Leverkusen : Ziemlich cool – Technobeats auf Blechblasinstrumenten

Die rotbefrackten Musiker von Meute waren auf der Forum-Bühne ständig in Bewegung. Party pur fürs Publikum. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei den Leverkusener Jazztagen kommt Live-Musik erwiesenermaßen am besten an, um das Publikum und die Musiker in Bewegung zu versetzen.