Melody Gardots bisherige Alben – das Debüt „Worrisome Heart“, das überragende „My One And Only Thrill“, die vielschichtige Entdeckungsreise „The Absence“, die nostalgisch gefärbte CD „Currency Of Man“, die Konzert-Mitschnitte “Live in Europe” und ihr Jazz-Meilenstein “Sunset in the Blue” – offenbaren einen einzigartigen expressiven Stil. Das bewies sie auch in Leverkusen.