Festival im Leverkusener Heisenberg-Gymnasium Jazz und Gospel im neuen Festsaal

Improvisation, Swing und Groove sind Trumpf, Stunden voller Rhythmus und Melodie für den Nachwuchs stehen im Zentrum, wenn das Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Lützenkirchen am Samstag 16. September, von 12 bis 16 Uhr, zum siebten Musikfestival „Jazz at the Heisenberg” in die runderneuerte Aula einlädt.