Nach 50 Jahren Mitgliedschaft : Goudoulakis verlässt Partei und teilt gegen SPD-Spitze aus

Jannis Goudoulakis leistet seit Jahren in der Stadt Integrationsarbeit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Gemütslage hat sich in der SPD gerade beruhigt, da erinnert Jannis Goudoulakis an die jüngsten internen Personalquerelen: „Wir, Anastasia Goudoulakis und Jannis Goudoulakis, haben am Montag, 20. Januar 2020, mit großem Bedauern und tiefem seelischen Schmerz nach 50-jähriger Mitgliedschaft unseren sofortigen Austritt aus der SPD erklärt“, heißt es in einem Schreiben.

Als Gründe führt Goudoulakis, der lange dem Leverkusener Integrationsrat vorsaß, „die Umstände der Wahl und die Zusammensetzung des heute amtierenden Unterbezirksvorstandes mit Jonas Berghaus als Galionsfigur“ an.

Er wirft SPD-Landtagsabgeordneter Eva Lux einen Putsch gegen die vorherige SPD-Chefin Aylin Dogan vor und Bundestagsabgeordnetem Karl Lauterbach, dass er dies „sehenden Auges toleriert“ habe. Goudoulakis erhebt Vorwürfe gegen weitere Sozialdemokraten. Es geht dabei um das Werben neuer Mitglieder. So nährt er Spekulationen, dass Lauterbachs Mitarbeiter Ismail Kutbay, der auch für Lux arbeitet, als treibende Kraft für die Anwerbung vieler neuer Parteimitglieder gewirkt haben soll, die angeblich nur dazu dienten, die Neuwahl von Berghaus zu sichern. Der neue SPD-Vorstand und weitere „Helfer“ hätten die Neumitglieder auch bei „Wahlen in Ortsvereinsvorständen weiter als Stimmgeber genutzt und benutzt...“ Die „aktuell in verantwortlichen Positionen befindlichen Personen haben aus unserer Sicht seit Längerem den Pfad der Sozialdemokratie verlassen. Sie sind die Totengräber der SPD Leverkusen“, schimpft Goudoulakis.

Karl Lauterbach will den Bundesverdienstkreuzträger positiv verabschieden: „Ich schätze Jannis sehr, vor allem für seine Integrationsarbeit in Leverkusen. Ich bedauere seinen Schritt ausgesprochen.“ Zu den vorgeworfenen Vorgängen nimmt Lauterbach keine Stellung. Auch Peter Ippolito nicht, er sagte: „Auch ich bedauere seinen Austritt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Eva Lux sieht das anders: „Sehr, sehr schade, dass er kurz vor der Kommunalwahl austritt, zumal er kürzlich angekündigt hatte, er wolle den Oberbürgermeister im Wahlkampf unterstützen.“