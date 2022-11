Jan-Gregor Kremp („Der Alte“) hatte einen Traum Mit Verona Pooth und dem Papst bei „Wetten dass?“

In Dramaturgie sind sie Profis, von Beruf halt Schauspieler. Jan-Gregor Kremp setzt sich gleich ans Klavier und stimmt mit leisem Spiel auf die adventliche Stunde in der Friedenskirche ein. Währenddessen trägt Sohn Leo Gastdorf die brennende erste Kerze herein und setzt sie auf ihren Platz am Adventskranz, bevor beide gemeinsam ein besinnlich-heiteres Lied zur Vorweihnachtszeit auf Kölsch singen. Johanna Gastdorf übernimmt und liest das erste Gedicht aus der Sammlung, die sie für diesen Auftritt zusammengestellt hat. Zum dritten Mal hat das Leverkusener Schauspieler-Ehepaar am Sonntag eine solche Einstimmung in den Advent als Benefizveranstaltung für die Arbeit des PalliLev-Hospiz in Steinbüchel veranstaltet.