Advent in Leverkusen Schauspielerpaar liest für Hospiz

(gut) Das Leverkusener Schauspieler-Paar Jan-Gregor Kremp („Der Alte“) und Johanna Gastdorf (Archivfoto: Miserius) sowie ihr Sohn Leo Gastdorf gestalten am ersten Adventssonntag, 27. November, 17 Uhr, eine musikalische Benefiz-Lesung zugunsten des PalliLev-Hospizes. Einlass in die evangelische Friedenskirche in der Schlebuscher Waldsiedlung ist ab 16.30 Uhr. Unter dem Titel „Adveniamur ... Wir werden ankommen… Ein Lichtlein brennt“ bringt die Künstlerfamilie Texte und Lieder zur Einstimmung in den Advent zu Gehör. „Es wird erheiternd und lustig, tiefgründig und besinnlich“, kündigt der veranstaltende Trägerverein von PalliLev an, dessen Schirmherren Johanna Gastdorf und Jan-Gregor Kremp sind. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro gibt es bei www.eventim.de, bei der Buchhandlung Gottschalk und im Gemeindebüro der evangelischen Kirche Schlebusch sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mit den Einnahmen aus der Veranstaltung soll die Arbeit des stationären PalliLev-Hospizes in Steinbüchel unterstützt werden.