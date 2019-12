Konzert im Scala : Eine Verneigung vor David Bowie im Scala

Die Jakob Hansonis Band spielte mit Pit Hupperten (von links) Songs von David Bowie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen An diesem Sonntag vor Weihnachten ist es laut im Scala-Club in Opladen. Seit Oktober ist die Band um den Grönemeyer-Gitarristen Jakob Hansonis mit dem Programm „Space Oddity – A tribute to the man who fell to earth“ auf Deutschland-Tour.

„Der Abschluss im Scala ist wirklich schon eine Tradition“, begrüßt der Jakob Hansonis das Publikum. Bereits das vierte Mal stehen die sechs Musiker auf der Scala-Bühne.

Die Band besteht schon seit vielen Jahren, und immer wieder finden sich Titel von dem britischen Musiker David Bowie im Programm. Nach dem Tod des Pop- und Rockmusikers im Jahr 2016 waren die Bandmitglieder sich einig: „Das nächste Konzert muss anders werden.“ Seitdem tritt die Band nicht nur mit einigen Songs, sondern mit einem kompletten Bowie-Programm auf. Die Musiker beschreiben ihr Programm selber als „eine respektvolle Verneigung vor Bowies Erbe“.

„Space Oddity“ ist der Titel des Weltraum-Songs von David Bowie, der 1969 veröffentlicht wurde. Der Text erzählt die Geschichte von Major Tom, einem fiktiven Raumfahrer. „Ich bin ein großer Fan von Bowie und bin schon zum dritten Mal dabei“ , sagt eine Opladenerin. Als die ersten Songs gespielt werden, wird schnell deutlich, diese Zuschauerin ist nicht der einzige große Bowie-Fan. Jeder im Publikum singt laut mit und erkennt bereits nach den ersten Takten, welcher Song der Nächste ist.

„Das ist heute ein richtiges Heimspiel“, sagt der Gitarrist der Band und deutet auf den Sänger und gebürtigen Opladener Pit Hupperten. Der Sänger wird auch als „Chamäleon des Pops“ bezeichnet. Er ist Mitglied bei den Bläck Fööss und arbeitete unter anderem schon mit Herbert Grönemeyer und Sarah Conner zusammen. In der Zeit bei Grönemeyer lernte er Jakob Hansonis kennen, der seit mehreren Jahrzehnten der Gitarrist der Band ist.

Der Bläck Fööss-Sänger leiht den Bowie Songs an diesem Abend seine Stimme, und dass er und die anderen Bandmitglieder mit großer Leidenschaft zusammen Musik machen, erkennt jeder im Saal. Die Musiker sind keine reine Cover-Band, sondern haben sich die Aufgabe gesetzt, die Songs von Bowie neu zu interpretieren. Selbst Lieder aus den 1980er Jahren wie „Scary Monsters“ erhalten durch die Stimme von Pit Hupperten Modernität.