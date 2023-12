Leverkusen – das war das Jahr 2023 Stadt im Wandel und ein Brückenschluss am Rhein

Von Stillstand keine Spur, die Stadt entwickelt sich weiter: Die Rhein-Ruhr-Express-Baustelle wurde weitgehend abgeschlossen, der Baubeschluss für das neue Postgelände steht, die neu gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft treibt die City C voran. Auch in die Luminaden soll nach der Schließung des Kaufhofs neues Leben einkehren. Freude beim Förderverein Schiffsbrücke: Die durch die Flut schwer ramponierte Pontonbrücke ist wieder befahrbar und schafft so Zugang zur Wuppermündung. Unterdessen hoffen nicht nur die Hitdorfer, dass die havarierte Rheinfähre bald wieder fährt. Ein Jahr des Wandels in einer entwicklungsfähigen Stadt. Hier sind Bilder des Jahres 2023.