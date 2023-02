Jahresprogramm von Nabu und BUND Leverkusener erkunden die Natur

Umweltpolitisch wird es beim Vortrag am Donnerstag, 9. März, von Ernst Paul Dörfler über „Wege aus der Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang“. Der Buchautor lässt die Zuhörer an seinen vielfältigen Lebenserfahrungen in Sachen Klima-, Natur- und Umweltschutz teilhaben. Am Montag, 22. Mai, geht es um das für unsere Ökosysteme bedrohliche Problem des Insektensterbens. Referent ist dann Karl-Heinz Jelinek, Nabu-Insekten-Fachman in NRW.