Jahreskonzert : „Germania“ zeigt Vielseitigkeit

Der Männerchor „Germania“ Opladen in der evangelischen Kirche in Quettingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen (RP) Vom geistlichen Lied zum Gospel und vom Musical bis zur Oper, bei Jahreskonzert in der evangelischen Kirche in Opladen-Quettingen zeigte der Männerchor Germania Opladen am Sonntag einmal mehr seine Vielseitigkeit.

Unterstützt wurde er vom Damenchor Hilden und dem Tenor Ricardo Marinello.