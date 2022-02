Eine Spende für die Kaffeekasse : Testzentrum bittet um Trinkgeld – ist das erlaubt?

Neben der Kaffeekasse steht auch eine Spendenbox für das Feierabendbier in einem Testzentrum in der Stadt bereit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen verbietet die Annahme von Geschenken. Gilt das auch für die Corona-Teststellen? So ordnet die Stadt das Thema rechtlich ein.

Die Worte „Kaffeekasse“ und „Feierabendbier“ sind auf den Deckeln der leeren Packungen zu lesen, in denen zuvor die Corona-Schnelltests verpackt waren. Diese Boxen stehen nicht an der Kasse eines Lokals oder auf der Theke eines Cafés, sondern in den Corona-Testzentren in Quettingen und Steinbüchel. Das Prinzip ist aber dasselbe: Ist der Kunde mit den Dienstleistungen zufrieden, kann er das mit einem Trinkgeld für die Mitarbeiter zum Ausdruck bringen.