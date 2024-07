Tag der Solidarität mit den Juden Israelflagge weht erneut am Leverkusener Rathaus

Anlässlich des deutschlandweiten Tages der Solidarität mit Juden und Israel am Mittwoch, 10. Juli, wird auch vor dem Leverkusener Rathaus die israelische Flagge gehisst. „Sie ist ein Zeichen der Unterstützung für alle jüdischen Bürger in Leverkusen und in ganz Deutschland und der Welt vor dem Hintergrund des mörderischen Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und des zunehmenden aggressiven Antisemitismus weltweit“, heißt es in einer Presseerklärung der Stadt. Gleichzeitig sei sie ein Zeichen der seit fast 35 Jahren bestehenden engen Verbundenheit mit Leverkusens israelischer Partnerstadt Nof Hagalil.