Nach dem Massaker Flagge zeigen für Israel

Die Geschichte kennt keine Atempause: Eine Zeitenwende folgt der anderen. Nach dem Ukrainekrieg entwickelt sich als Folge des palästinensischen Terrorangriffs auf Israel in Nahost das nächste Krisenszenario mit unabsehbaren Folgen. Dass das auch die Stadtgesellschaft unmittelbar trifft, zeigt sich bereits an zwei nachrichtlichen Ereignissen: Unbekannte haben die israelische Flagge vor dem Rathaus gestohlen. In der Nachbarstadt Köln wollten palästinensische Sympathisanten am Wochenende bei einer Demo Flagge zeigen. Sie wurde am Freitag verboten. Polizeipräsident Falk Schnabel hatte im Vorfeld vorsorglich um Verständnis dafür gebeten, dass ein solches Verbot schwierig werden könnte. Die Meinungsfreiheit sei eben ein hohes Gut.