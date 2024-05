Umfrage gefordert Islamistische Aktivitäten an Leverkusener Schulen

Hintergrund des Vorschlags: „Seit Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben auch in Deutschland die antisemitischen Übergriffe weiter zugenommen. Gleichzeitig nimmt die islamistische Radikalisierung in Deutschland ebenfalls zu. Gerade Schulen und Jugendliche rücken dabei immer mehr in den Fokus islamistischer Vereinigungen und Netzwerke“, erläutert Kraski. Auch in Leverkusen sei es es zu einer antisemitischen Demonstration gekommen.