Drive-in-Tasting der Irlandfreunde : Das erste Clanbier von Leverkusen

Quettingen Die Irlandfreund lockten zum ersten Verkostungs-Drive-in des Gerstensafts. Der Verein musste für dieses Jahr die Irish Days im Neulandpark und das erste Mittelalterfest in Leichlingen absagen.

Getränkelager statt Zelte, Bier statt Whiskey: Die Irlandfreunde Leverkusen sind in diesem Jahr arg gebeutelt, nachdem sie wegen Corona sowohl ihre Pläne für den ersten mittelalterlichen Markt in Leichlingen als auch für die zwölften Irish Days im Neulandpark ad acta legen mussten. Eine öffentliche Bierverkostung am Samstag sollte etwas irische Atmosphäre erzeugen, noch dazu Geld in die Kasse bringen, um notwendige Mietzahlungen für Lagerflächen leisten zu können. Denn der Erlös jeder verkauften Flasche ist für die Irlandfreunde bestimmt.