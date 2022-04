Im Saal Norhausen : Garden of Delight begeistert mit irischen Klängen

Leverkusen Bei der Irish Night im Saal Norhausen heizten „Teufelsgeiger“ Dominik Roesch und Gitarrist Michael Jung von G.O.D. den Zuhörern ordentlich ein.

(bru) Wenn Dominik Roesch sein Instrument zwischen Schulter und markante Kinnpartie legt, dann taucht der Geiger in eine andere Welt ein. Zusammen mit Frontmann Michael Jung bilden die Beiden die Originalbesetzung der Irish-Band G.O.D. (Garden Of Delight), die am Samstagabend im Saal Norhausen vor über 100 Zuhörern spielte. Die Band aber nur auf die Volksmusik von der grünen Insel zu beschränken, wäre falsch. Denn gerade die Vielseitigkeit begeistert die Fans.

Neben Irish Folk spielen die Musiker Celtic Rock, Piratensongs und Seemannslieder. Hineingemixt in dieses klassische Liedgut und die Schlager von der Insel wurden am Samstag in Leverkusen moderne Töne wie elektronische Beats und Dancemusik. Hinzu kamen Stile aus den Bereichen Gothic, Metal und angesagte Rhythmen aus der Popmusik. Frontmann Jung begründete diesen wilden Genremix mit dem langen Bestehen der Band: „Das muss so sein, wenn man das seit 25 Jahren macht.“

So holte Jung seinen Schüler in die Band – ein Glücksgriff. Ab da veränderte die Band ihre Richtung, und Jung schrieb Texte, die unter anderem auf die Geige zugeschnitten waren. Mittlerweile hat sich Roesch den Beinamen „Teufelsgeiger“ verdient. Warum das so ist, verrät Jung: „Es gibt niemanden in Deutschland, der so Geige spielt. Der verliert sich dermaßen in dem Instrument.“ Und das war auch am Samstag wieder so. Die Fans dankten es ihm merklich.