Iranische Gemeinschaft Leverkusen Seit Jahren kein Besuch bei der Familie im Iran

Mahmoud Taghavi ist ein Mann der deutlichen Worte. Eigentlich feierten der Vorsitzende der Iranischen Gemeinschaft und seine Landsleute in den vergangenen Tagen das in der persischen Welt weitverbreitete Neujahrsfest „Nowruz“, das sich mit Frühlingsbeginn über mehrere Tage erstreckt. Doch mit Blick in ihr zweites Heimatland standen die traditionellen Bräuche unter keinem guten Stern. Die Freiheitsproteste im Iran, die durch das Regime zuweilen grausam zerschlagen und sabotiert werden, sind freilich auch bei Taghavi ein tägliches Thema. Er sagt: „Dieses Regime hat das iranische Volk nicht verdient.“