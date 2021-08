Corona aktuell : Inzidenzwert klettert in Leverkusen weiter nach oben

Leverkusen Derzeit ist keine Trendwende in Sicht. Der Inzidenzwert in Leverkusen steigt weiter. Auch die Infektionsstationen der Kliniken sind wieder gut belegt.

Fälle Die Inzidenz in Leverkusen steigt weiter. Am Montag betrug der Wert 73,3 gegenüber 71,5 am Sonntag. 8311 Leverkusener (Vortag 8298) haben sich infiziert, 8021 (8014) sind inzwischen genesen. 188 (182) Menschen sind derzeit akut erkrankt. 102 Leverkusener starben an den Folgen einer Infektion.