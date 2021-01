Corona aktuell : Inzidenzwert in Leverkusen über Landesschnitt

Auch in Leverkusen bleibt die Lage angespannt. Foto: dpa/David Taneèek

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner auf sieben Tage) steigt in Leverkusen wieder deutlich an und beträgt am Donnerstag 119,1 (103,8 am Vortag). Damit liegt die Chemiestadt über dem Landesschnitt von 116,6. 3671 (+50/3621) Menschen wurden insgesamt infiziert, 2206 (+25/2181) sind genesen. 1426 (+25/1401) sind aktuell an Covid-19 erkrankt. 39 Leverkusener sind bisher an den Folgen einer Infektion gestorben.

Kliniken Im Klinikum Leverkusen werden derzeit 32 Patienten mit Corona-Infektion behandelt, sechs davon auf der Intensivstation, 23 Patienten sind Leverkusener. Im Remigius-Krankenhaus werden sechs Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Einschränkungen Die Bund-Länder-Konferenz zum Thema Corona hat am 5. Januar beschlossen, den jetzigen Lockdown mit seinen Einschränkungen bis zum 31. Januar zu verlängern und zu erweitern. So werden private Zusammenkünfte auf Angehörige des eigenen Hausstandes mit maximal einer weiteren Person gestattet.

(bu)