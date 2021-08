Kliniken werden voller : Inzidenzwert in Leverkusen steuert auf 100 zu

Inzidenzwert in Leverkusen steuert auf 100 zu

Auch in Leverkusen füllen sich die Kliniken wieder mit Covid-Patienten. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Leverkusen Das Coronavirus breitet sich wieder weiter aus, der Inzidenzwert steigt deutlich. In den Isolierzimmern der Kliniken wird es wieder merklich voller.

Der Inzidenzwert in Leverkusen ist deutlich gestiegen, von 77,6 am Dienstag auf 95,9 am Mittwoch und steuert damit zügig auf die Marke 100 zu. Auch die Kliniken der Stadt füllen sich erneut mit Covid-19-Patienten. Das Klinikum meldet zehn stationäre Fälle, davon drei auf der Intensivstation. Neun Patienten kommen aus Leverkusen. Im Remigius-Krankenhaus werden fünf Covid-Patienten stationär behandelt. Im St- Josef befindet sich derzeit kein Corona-Fall.